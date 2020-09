Foto sscnapoli

Parma – Napoli 0-2: buona la prima, gli azzurri sbancano il Tardini con i gol di Mertens e Insigne

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Fabian Ruiz (83′ Elmas), Demme (61′ Osimhen), Zielinski (89′ Lobotka), Lozano (83′ Politano), Insigne, Mertens (89′ Petagna). A disp.Meret, Contini, Rrahmani, Luperto, Mario Rui, Maksimovic, Ghoulam. All.Gennaro Gattuso

Parma: Sepe, Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella, Grassi (89′ Siligardi), Brugman (69′ Dezi), Hernani, Kucka, Cornelius, Inglese (69′ Karamoh). All. Fabio Liverani

Arbitro: Mariani di Aprilia

Marcatori: 63′ D. Mertens, 77′ L. Insigne

Note: ammoniti Demme, Darmian, Pezzella, Kucka, Alves.

Il Bomber e il Capitano. Il debutto del Napoli ha un imprimatur iconico che scandisce il primo successo in campionato. La copertina del Tardini declina la virtù di due protagonisti della nostra storia recente, Dries che alza il piedistallo del trono di Re del gol a 126 reti, e Lorenzo che festeggia con una griffe celebrativa la sua 350esima partita con la maglia azzurra. Finisce 2-0 e si scatena tutto nell’ultima mezzora travolgente, elettrizzata dalla scossa di Osimhen che, appena entrato, si prende l’Oscar dell’attore non protagonista innescando il red carpet per Mertens e Insigne. Funziona il tridente, funziona il Napoli, funziona l’esordio. E funziona anche la prima di Lozano che brucia l’erba sulla corsia di destra infiammando l’ardore offensivo fino all’ultimo respiro. Tutti in piedi per il Napoli nel Loggione virtuale del Tardini. La prima sinfonia azzurra si alza potente e soave nel cielo della Via Emilia…

– PRIMO TEMPO –

3′ – contatto in area Pezzella-Lozano, l’arbitro opta per lo “spalla a spalla” e fa giocare

15′ – velo di Mertens su cross di Lozano, la palla sfila in area senza impatto

20′ – partita vivace ma bloccata a centrocampo

28′ – cross di Hernani, bella uscita alta di Ospina

35′ – ammonito Demme

36′ – ammonito Darmian

– SECONDO TEMPO –

55′ – destro di Kucka, alto

59′ – ammonito Bruno Alves

61′ – entra Osimhen per Demme

63′ – gooooool Mertens!

63′ – destro piazzato in area di Dries che infila l’angolo: 1-0!

68′ – sponda di Osimehn e destro di Insigne: palo!

69′ – entra Dezi per Brugman

69′ – entra Karamoh per Inglese

71′ – colpo di testa di Osimhen che sfiora il palo

72′ – ammonito Pezzella

75′ – ammonito Kucka

77′ – gooooool Insigne!

77′ – fuga di Lozano che punta l’area, destro diagonale, Sepe respinge, arriva Lorenzo in velocità e fa tap in: 2-0!

80′ – diagonale di Osimhen, fuori di poco

83′ – entra Elmas per Fabian Ruiz

83′ – entra Politano per Lozano

88′ – progressione e destro di Politano, devia Sepe

89′ – entra Petagna per Mertens

89′ – entra Lobotka per Zielinski

90′ – entra Siligardi per Grassi

90′ + 6′ – finisce 2-0 per il Napoli. Debutto vincente degli azzurri al Tardini

Fonte e Foto sscnapoli.it