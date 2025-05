Parma – Napoli: 0-0. Tre legni ed il Var negano la vittoria al Napoli, ma i gol pesanti arrivano da San Siro grazie a Pedro

Finisce 0-0 la sfida del Tardini tra Parma e Napoli. Partita controllata dagli azzurri di Conte, che sfiorano la rete in almeno 3 occasioni, con i legni a negare la gioia del gol ad Angussa (32°), Politano (58°) e Mc Tominay che al 71° si vede deviare da Suzuki una perfetta punizione sulla traversa.

Al 96° un episodio che è passato sotto gamba per le buone notizie da San San Siro: Neres viene atterrato in area e l’arbitro fischia il rigore. Richiamato dal Var ritorna sulla sua decisione per un fallo inesistente di Simeone ad avvio azione.

Tutto in secondo piano per le buone notizie da San Siro con Pedro che riprende 2 volte l’Inter.

Azzurri ancora padroni del proprio destino nell’ultima casalinga contro un Cagliari aritmeticamente salvo.

IL TABELLINO

PARMA – NAPOLI: 0-0

PARMA (3-5-2): Suzuki; Balogh, Leoni (dal 63′ Hainault), Circati; Delprato, Sohm, Keita, Hernani, Valeri (dall’85’ Lovik); Bonny (dall’85’ Ondreijka), Pellegrino (dall’85’ Djuric). Allenatore:Chivu.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola (dall’86’ Mazzocchi); Politano (dall’80’ Ngonge), Anguissa, Gilmour (dal 69′ Billing), McTominay; Lukaku (dall’80’ Simeone), Raspadori (dal 69′ Neres). Allenatore: Antonio Conte.

ARBITRO: Doveri

AMMONITI: Estevez (P), Delprato (P), Di Lorenzo (N), Mazzocchi (N).

ESPULSI: Conte (N), Chivu (P)