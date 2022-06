Parlamento europeo – La Presidente Metsola sull’Ucraina: “Dobbiamo svincolarci dall’energia russa”

La Presidente del Parlamento europeo è intervenuta in apertura del Consiglio europeo del 30 maggio, dedicato alla discussione dell’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina. La Metsola ha affermato che sebbene attualmente l’opinione pubblica sia favorevole a una risposta forte, dovremmo prepararci a portare avanti lo stesso approccio anche quando ciò diventerà più difficile.

“Dobbiamo restare saldi e iniziare a pianificare il nostro impegno a lungo termine nel paese, al di là del bisogno d’aiuto immediato per l’emergenza in Ucraina”, ha dichiarato. “L’Europa deve mettersi alla guida e rimanerci”.

La Presidente ha sottolineato l’importanza della concessione all’Ucraina dello status di candidato per l’adesione all’UE, poiché questo può trasformare il paese: “Ciò di cui l’Ucraina ha bisogno in questo momento è speranza e prospettiva, altrimenti costringeremo Kyiv a guardare altrove”.

“Siamo attraversando un momento storico in cui l’UE deve diventare una vera potenza mondiale per la democrazia. Sventolando la bandiera delle democrazie liberali in un mondo sempre più complicato e più pericoloso”, ha affermato. “Nessuno sta dicendo che sarà facile, o addirittura immediato, ma ne vale la pena” ha aggiunto.

Continuando nel suo intervento, la Presidente ha poi esortato i capi di Stato e di governo a continuare a cercare un accordo su nuove sanzioni, precisando che anche la Bielorussia, a seguito del sostegno prestato alla guerra illegale russa, dovrebbe affrontare delle sanzioni.

La Metsola ha poi ribadito la necessità di trovare un sistema che consenta di trasportare il grano fuori dall’Ucraina: “Abbiamo l’urgenza di trovare un modo per trasferire il grano dall’Ucraina verso i luoghi in cui questo è più necessario”.

La Presidente ha inoltre insistito su come la guerra in Ucraina abbia messo in luce l’importanza dell’indipendenza energetica per l’UE e del rapido avanzamento verso la transizione verde. “Il nostro obiettivo deve rimanere quello di svincolarci dall’energia russa. C’è un limite alla flessibilità che possiamo concedere senza perdere credibilità nei confronti delle nostre popolazioni e apparire deboli di fronte alla Russia che, sappiamo, non mostra alcun rispetto per la debolezza”, ha affermato.

Parlando di sicurezza e difesa, la Presidente ha infine affermato: “Sarà necessario aumentare i nostri bilanci per la difesa e dobbiamo capire in che modo reindirizzare al meglio i fondi comuni verso il miglioramento della nostra capacità di difesa”.