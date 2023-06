Fonte e foto europarl.europa.eu

Parlamento Europeo – Kalniete: ‘Dobbiamo proteggere le nostre democrazie dai paesi ostili’

Sandra Kalniete (PPE, Lettonia) ha curato la relazione della commissione speciale del Parlamento sull’ingerenza straniera nell’UE, inclusa la disinformazione. Leggete gli estratti qui sotto e rivedete intervista completa sulla disinformazione, la manipolazione e l’ingerenza straniera sul canale Youtube del Parlamento europeo.

Lei sta guidando i lavori del Parlamento sulla disinformazione e l’ingerenza straniera nella democrazia dell’UE e ha incontrato molti giornalisti indipendenti, legislatori stranieri e rappresentanti dell’ONU. Esiste una tendenza o una sfida specifica in Europa per quanto riguarda la disinformazione?

Abbiamo incontrato 150 esperti, legislatori e giornalisti. Abbiamo imparato molto da loro, ma la constatazione generale non è molto ottimistica perché la rapidità con cui la realtà digitale si sviluppa fa sì che il processo legislativo resti indietro. Come ha detto uno degli esperti, la legislazione, e il contesto di cui stiamo discutendo oggi sono già superati.

Lei ha chiesto all’UE di proporre una definizione comune di disinformazione, come certi paesi hanno fatto per i crimini d’odio o il razzismo. Perché questo è importante?

È importante avere un linguaggio comune. Quando usi una parola come disinformazione, devi sapere cosa significa quella parola. Ma è estremamente difficile trovare una definizione comune. Le discussioni con l’ONU hanno mostrato le difficoltà dei paesi che non fanno parte dell’Unione europea. È abbastanza facile per noi. Abbiamo un insieme di valori, ma questi valori non sono tutti valori dell’ONU. Ci sono paesi dove la democrazia è quella che chiamiamo una “democrazia di controllo”, che è una sorta di manipolazione delle elezioni. Poi ci sono le autocrazie e le dittature. Per loro, la disinformazione è uno strumento ideologico per garantire il controllo. Ecco perché l’Unione europea deve prendere l’iniziativa e concordare almeno sul termine disinformazione (che può poi essere) adottato da altre istituzioni.

Siamo a un anno dalle elezioni europee. Nel tuo rapporto, affermi che la Russia sta investendo massicciamente nel finanziamento dei partiti politici nei paesi democratici. Quali saranno le conseguenze?

Stiamo toccando uno degli aspetti assolutamente vitali per la nostra democrazia, perché la democrazia è un sistema aperto. Non appena un paese ostile arriva con i propri interessi, finanziando organizzazioni non governative o fondazioni rappresentative, che vengono utilizzate per rafforzare i loro interessi e dividere le nostre società, quindi dobbiamo proteggerci. Parlando di elezioni, penso che una delle parti più importanti di un’elezione sia rafforzare gli strumenti elettorali: il sistema di voto, lo spoglio dei voti, ecc. In secondo luogo, è importante proteggere l’indipendenza dei media e sostenere il giornalismo investigativo perché i giornalisti investigativi possono seguire il denaro sporco e il modo in cui si infiltra, in modo molto segreto, nell’Unione e complica il normale processo democratico. Educazione ai media, verifica dei fatti, resilienza contro la manipolazione e le notizie false. Anche questi sono aspetti importanti.

I media riportano che la Russia ha triplicato il budget per la propaganda sulla guerra in Ucraina e che parte di questo denaro e di questa propaganda dovrebbe essere diffusa anche in altri paesi. Come può l’Europa combattere questa guerra della comunicazione?

Abbiamo chiuso Sputnik e Russia Today. Trasmettevano in molti paesi e in molte lingue. È stato un segnale molto forte inviato alla Russia, indicando che non accetteremo questo tipo di strumenti di disinformazione nell’Unione europea. Il problema è che Russia Today, Sputnik e altri media si sono immediatamente spostati su canali presso i quali non abbiamo alcun potere: i social media – Telegram e Tik Tok e Facebook… ! Questo è uno dei problemi. Tuttavia, non si tratta solo di contrastare, ma anche di creare contenuti proattivi, attraenti e interessanti per i consumatori… E questo è qualcosa che stiamo cercando di fare.