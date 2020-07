La relazione di Monika Hohlmeier (PPE, DE) che raccomanda l’approvazione del progetto di bilancio rettificativo è stata approvata venerdì con 557 voti favorevoli, 72 voti contrari e 59 astensioni.

Sono stati stanziati 485 milioni di euro per continuare a finanziare le due principali azioni di sostegno umanitario dell’UE in Turchia, l’Emergency Social Safety Net (ESSN) e il Conditional Cash Transfer for Education (CCTE).

Le comunità ospitanti e i rifugiati (rifugiati siriani e palestinesi dalla Siria) in Giordania e in Libano saranno sostenuti con un importo totale di 100 milioni di euro. Questi fondi saranno utilizzati per finanziare i progetti per l’accesso all’istruzione, i mezzi di sussistenza e i servizi sanitari, igienico-sanitari, idrici e di smaltimento dei rifiuti, oltre a quelli relativi alla protezione sociale.

