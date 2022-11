Panico a bordo: volo Singapore Airlines scarica il carburante prima dell’atterraggio di emergenza

L’Airbus A380-800 della Singapore Airlines, registrato 9V-SKQ che era in volo tra l’aeroporto di Londra Heathrow e Singapore, ha dovuto deviare rotta a causa di un problema tecnico. Nel dettaglio era a circa 170 miglia nautiche a ovest di Francoforte sul Meno (Germania), ancora nello spazio aereo belga, quando l’equipaggio ha iniziato una rapida discesa ad una velocità media di discesa 2300 piedi al minuto, stabilizzandosi a FL100 10 minuti dopo, e ha dirottato l’aereo su Francoforte sul Meno (Germania). L’aereo, prima di effettuare la manovra, ha scaricato il carburante ed è atterrato in sicurezza sulla pista 25C di Francoforte circa 75 minuti dopo aver lasciato l’FL330. La compagnia aerea ha riferito che l’aereo è stato dirottato a causa di un problema tecnico. I passeggeri hanno riferito che non vi è stata alcuna perdita di pressione in cabina. Un testimone ha ripreso il momento in cui l’aereo ha scaricato il carburante per poter atterrare in sicurezza.