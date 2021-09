Palomba sulle problematiche relative all’aggiornamento obbligatorio dei marittimi: “Auspico una sicura ed efficiente risoluzione”

In riferimento alla missiva indirizzata ai vertici dell’ ASL Na3 Sud, a firma del Movimento “Marittimi per il Futuro” e partecipata verbalmente nel corso di un incontro tenutosi, questa mattina, presso l’Azienda Sanitaria Locale – riguardo le problematiche relative all’aggiornamento obbligatorio per i lavoratori del mare dei corsi “First Aid” e “Medical Care” – un messaggio di solidarietà anche dal sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba:

“Auspico – le parole del primo cittadino – una sicura ed efficiente risoluzione della questione tale che possa contemperare, da una parte le esigenze tecnico-amministrative dell’ASL, dall’altra possa tutelare i diritti dei nostri marittimi che con il loro lavoro e il loro sacrificio rendono la nostra città il primo comparto di settore d’Italia.

Ovviamente, l’eccessiva lungaggine dei tempi e l’impossibilità di un opportuno intervento, mi rendo conto, comporterebbero ulteriori difficoltà di natura economica per i marittimi – già provati dalle ristrettezze lavorative dovute alla pandemia – e costretti, per questo, a dover ripetere il percorso burocratico per il conseguimento delle dovute certificazioni d’imbarco. Il mio appello, nel pieno rispetto dei ruoli e nel più ampio spirito di collaborazione istituzionale è quello che si tenga sempre la barra dritta sui problemi della comunità amministrata e si riescano ad offrire risposte certe e concrete che vadano nella direzione e nel vantaggio dei nostri lavoratori”.