Palermo – 26 arresti per traffico di droga

Sono 26 le persone destinatarie di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Palermo ed eseguita dai poliziotti della Squadra mobile, in collaborazione con i carabinieri del Ros, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Palermo.

Le indagini dei poliziotti hanno permesso di far emergere l’esistenza di due organizzazioni criminali, operanti nei quartieri cittadini di Villagrazia, Santa Maria di Gesù e Villaggio Santa Rosalia, specializzati nell’importazione, attraverso fornitori calabresi e campani, ed allo smercio di grossi quantitativi di droghe pesanti e leggere.

Gli investigatori dell’Arma invece si sono concentrati su una “famiglia” di Santa Maria di Gesù e, anche in questo caso, hanno messo in luce l’esistenza di un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

All’operazione hanno partecipato gli agenti del Reparto prevenzione crimine Sicilia occidentale, della Polizia scientifica e diverse Unità del Reparto Cinofili.