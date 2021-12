Paganese – Turris: 1-1. Le parole di Caneo: “Il designato era Giannone, non so cosa si sono detti, ma ho preferito non intervenire”

Dopo il pari di Pagani, ai microfoni il mister Caneo.

Sulla gerarchia dei rigori: “Il designato era Giannone, non so cosa si sono detti, ma ho preferito non intervenite, poi si creano situazioni antipatiche. Le gerarchie vanno rispettate.”

Sui rimpianti della classifica: “Per il campionato che stiamo facendo e per i calciatori che abbiamo Siam contenti. Poi siamo rimasti con la società che se dovessero esserci opportunità, interverremo sul mercato, ma senza destabilizzare la tranquillità economica.”

Sulla Paganese: “Per me è una squadra impostata con giocatori di categoria, hanno capacità per ritirarsi su, anche perché tutto sommato non hanno una bruttissima classifica. Adesso c’è Gennaio e metteranno apposto tante cose.”

Sulle sensazioni dal campo: “La Paganese ha fatto una partita degna dal punto di vista mentale, fisico e interpretazione della gara. Noi se palleggiamo come sappiamo, riusciamo a trovare soluzioni sistematiche per superare l’avversario. Oggi loro ci hanno dato poco spazio.