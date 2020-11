Pagamenti online: Banca di Credito Popolare rende operativo MyBank

La Banca di Credito Popolare annuncia la sua adesione al circuito MyBank e rende disponibile a tutti i suoi correntisti la soluzione che consente di effettuare pagamenti online tramite un bonifico immediato dall’Internet Banking. Con MyBank, i clienti che dispongono di un conto presso una delle 62 filiali della Banca di Credito Popolare saranno abilitati a pagare i propri acquisti online su moltissimi siti, nonché ad effettuare versamenti per tributi, utenze e numerosi altri servizi verso la Pubblica Amministrazione in modo sicuro, da qualsiasi dispositivo, da casa o in mobilità. MyBank arricchisce i servizi innovativi offerti dalla BCP con una soluzione che pone il cliente al centro della user experience tramite un processo semplice, veloce, sicuro e affidabile che si realizza in pochi clic. “Siamo estremamente lieti di dare il benvenuto a Banca di Credito Popolare tra le nostre banche aderenti e vedere il nostro strumento di pagamento a disposizione dei suoi clienti. Siamo certi che con MyBank, la BCP potrà creare valore per i propri correntisti, facilitando loro l’accesso a servizi digitali e innovativi, inclusi i pagamenti della pubblica amministrazione, oltre che a semplificarne significativamente le attività quotidiane, garantendo sempre i massimi criteri di sicurezza per le loro transazioni online.” ha detto Giorgio Ferrero, CEO di PRETA, la società che detiene e gestisce MyBank. “Puntare all’’innovazione è un percorso obbligato. Con la pandemia abbiamo assistito all’incredibile accelerazione dei pagamenti digitali che hanno assicurato un supporto fondamentale sia ai consumatori che ai merchant nel periodo di lockdown. My Bank è un altro tassello che va ad implementare il programma di Sostenibilità Digitale che abbiamo intrapreso già dallo scorso anno per rispondere sempre meglio alle esigenze della Clientela e assecondare i bisogni di un mercato che sta cambiando a grande velocità. Siamo certi che i nostri Clienti apprezzeranno il nuovo servizio che consentirà transazioni agevoli e nella massima sicurezza” dichiara Felice Delle Femine, Direttore Generale della Banca di Credito Popolare. Oggi MyBank, che ha aperto il 2020 con il traguardo storico di 15 miliardi di valore transato totale e un transato quotidiano che supera i 20 milioni di euro, lavora con oltre 210 PSPs, conta oltre 12.000 aziende aderenti tra B2B e B2C e 40 milioni di clienti abilitati ad utilizzare i suoi servizi.

MyBank (www.mybank.eu) è una soluzione paneuropea di autorizzazione elettronica che consente a consumatori, imprese e PA di emettere e ricevere pagamenti online usando gli accessi abituali del servizio di home banking o mobile banking offerto dalla propria banca, senza condividere dati sensibili con terze parti. La soluzione, che sta guadagnando terreno anche in Europa, è adatta a tutti i prestatori di servizi di pagamento (PSPs) presenti nell’ Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA), inclusi gli istituti di credito e gli istituti di pagamento. MyBank consente il pagamento online tramite bonifici SEPA (MyBank Payments), l’autorizzazione, la modifica e la revoca di mandati elettronici di addebito diretto SEPA (MyBank Mandates) e offre inoltre soluzioni a supporto dei PSPs volte ad assolvere e semplificare le attività correlate alla customer due diligence. La soluzione MyBank é gestita e sviluppata da PRETA S.A.S., società di proprietà di EBA CLEARING.

