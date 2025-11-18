Padova – Violenza sessuale su bus, denunciato 22enne

A Padova, un 22enne è stato denunciato dai poliziotti delle Volanti per violenza sessuale.

La vittima, una ragazza di 17 anni, la mattina del giorno precedente era a bordo di un autobus per andare a scuola quando un giovane, salito a bordo dopo poche fermate, si è seduto dietro di lei ed ha cominciato a palpeggiarla nelle parti intime. La 17enne sconvolta, è riuscita a divincolarsi ed è scesa dal mezzo pubblico.

Il giorno successivo, mentre stava salendo sul medesimo bus, si è accorta della presenza del suo aggressore ed ha chiamato aiuto. Gli agenti sono quindi intervenuti e alla fine degli accertamenti è stato attivato il “codice rosso”, il 22enne è stato quindi indagato per violenza sessuale.

Vista la gravità dei fatti il Questore di Padova ha emesso, nei confronti del ragazzo, un Dacur, un divieto di accesso per due anni alle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze.

Inoltre, visto che il denunciato, di origine pachistana, ha in atto una richiesta di asilo politico, è stato attivato l’Ufficio immigrazione della Questura per la segnalazione alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ai fini del rigetto dell’ istanza presentata.