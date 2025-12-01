Padova – Traffico di farmaci dopanti, arrestato un 60enne

È stato sorpreso mentre cedeva sostanze dopanti ad un appassionato di bodybuilding, un uomo di 60 anni, già condannato per reati analoghi, è stato arrestato dai poliziotti della Squadra mobile di Padova.

Nel corso delle successive perquisizioni sono state sequestrare oltre 1.500 confezioni di sostanze dopanti.

L’uomo, già denunciato nel 2005 per ricettazione e commercio di farmaci proibiti e condannato dal tribunale di Padova nel 2009, è stato notato dai poliziotti mentre usciva da un magazzino con alcuni pacchetti in mano e saliva velocemente a bordo di un’auto bianca con targa straniera, allontanandosi.

Insospettiti dall’atteggiamento insolito dell’uomo, i poliziotti hanno deciso di seguirlo fino ad un comune appena fuori città dove lo hanno visto mentre si incontrava con un padovano di 54 anni, già in passato denunciato per truffa, detenzione di stupefacenti e reati contro la persona e destinatario nel 2012 di un avviso orale emesso dal questore di Padova, cui consegnava uno dei pacchetti che aveva in auto.

Non appena fermati i due, l’acquirente ammetteva di fare uso di anabolizzanti in quanto sportivo praticante amatoriale di bodybuilding e bodyguard di professione; nel pacchetto ordinato telefonicamente qualche giorno prima a un prezzo di 150 euro c’erano sei scatole sigillate di famaci, quattro a base di methandrostenolone, uno a base di nandrolone e uno a base di testosterone.

Nell’auto del 60enne i poliziotti hanno trovato altre 15 confezioni nuove e sigillate di farmaci a base di testosterone, anastrozolo, oxandrolone, mesterolone (derivato sintetico del testosterone), cabergolina, somtropina (ormone della crescita).

Nel magazzino i poliziotti hanno trovato oltre 1.500 confezioni, nuove e sigillate, di farmaci a base di sostanze dopanti come quelle sequestrate nell’auto mentre nell’abitazione sono state trovate altre dieci scatole degli stessi farmaci già sequestrati nel corso della giornata.

L’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari per il commercio di farmaci e sostanze farmacologicamente o biologicamente attive idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo.

Il valore complessivo delle sostanze dopanti sequestrate e da inserire nel mercato illecito è stato stimato in circa 300mila euro.

Le indagini degli investigatori della Squadra mobile sono ancora in corso per identificare i destinatari finali e gli utilizzatori di quella tipologia di medicinale che non può essere venduta senza prescrizione medica e che è in grado di alterare le prestazioni fisiche degli atleti mettendo però seriamente a rischio la loro salute.