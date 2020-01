Foto di repertorio

Padova – Riciclaggio di veicoli di lusso, 3 arresti

Scoperto dalla Polizia stradale di Padova un sistema messo a punto da un gruppo criminale attraverso il quale venivano riciclate autovetture di particolare valore economico come Porsche, Maserati e anche veicoli di fascia media: 3 persone sono finite in manette mentre ad una quarta è stato imposto l’obbligo di firma.

L’indagine ha permesso d’individuare e indagare ben 37 persone.

Il gruppo criminale si rivolgeva ad aziende in difficoltà economiche che acquisivano veicoli in leasing; queste auto venivano poi cedute agli arrestati a prezzi stracciati. Mentre le aziende continuavano a pagare le rate mensili per qualche tempo, l’organizzazione si preoccupava di far arrivare all’estero (Spagna e Finlandia in particolare) i veicoli per poi rivenderli sui mercati esteri a prezzi concorrenziali pubblicizzandoli anche su alcuni siti internet.

Nel frattempo i titolari delle ditte producevano false denunce di furto o di appropriazione indebita interrompendo i pagamenti del leasing.

Grazie alla cooperazione con le Polizie spagnole e finlandesi è stato possibile ricostruire e documentare l’attività criminale e recuperare una serie di veicoli di particolare valore economico.