Padova – Aggressione alla troupe di “Porta a Porta”, indagato 17enne

Identificato e denunciato dai poliziotti della Squadra mobile di Padova un minore di 17 anni ritenuto l’autore dell’aggressione ai danni della troupe televisiva del programma Rai “Porta a Porta” e della giornalista Chiara Giannini.

L’episodio risale alla sera del 20 settembre scorso a Padova, quando la giornalista, che stava cercando informazioni in merito a una precedente aggressione subita dalla titolare di un bar della zona, è stata fatta oggetto di insulti e del lancio di una bottiglia. Le indagini della Squadra Mobile, basate anche sull’analisi dei filmati, hanno permesso di risalire al 17enne, già conosciuto alle Forze dell’ordine per spaccio di sostanze stupefacenti, arrivato in Italia da poco più di un anno e collocato in una comunità per minori dalla quale si è allontanato oltre una ventina di volte compresa la sera del 20 settembre.

Nei confronti del minore rintracciato nel piazzale antistante la stazione ferroviaria della città, il questore di Padova ha emesso quattro provvedimenti di misure di prevenzione personali consistenti in un Dacur (divieto di accesso nei centri urbani) della durata di 5 anni, un Daspo cosiddetto “Willy” della durata di 3 anni relativo agli esercizi pubblici ubicati nella zona della stazione, un Daspo “fuori contesto” della durata di 5 anni e un Avviso orale.

Il giovane nell’arco di un anno ha accumulato precedenti per resistenza, armi e stupefacenti e al momento del controllo è stato trovato in possesso di 4 pasticche di ecstasy, occultate in un marsupio. Il ragazzo è stato indagato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e gli sono stati notificati i provvedimenti del Questore che li ha emessi sulla base di una valutazione dei fatti oggetto di denuncia e dei precedenti penali che il giovane aveva già a suo carico.

Il 17enne è stato segnalato alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Venezia sia per il reato di tentate lesioni aggravate a danno della giornalista, sia per la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.