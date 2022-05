Ottaviano – Tenta di portare via la cassa del self: arrestato 30enne

A Ottaviano i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato per tentato furto aggravato e danneggiamento un 30enne di San Giuseppe Vesuviano già noto alle forze dell’ordine.

È mattina ma non troppo presto. Le persone sono già in strada a via Roma e sono impegnate nelle proprie faccende personali. C’è chi deve andare a lavoro o accompagnare i propri figli a scuola e chi, è il caso di Migliazza, sta “prelevando”.

I militari – allertati dal 112 – intervengono nel distributore Esso e trovano il 30enne mentre tenta di impossessarsi della cassa denaro che si trova nell’impianto “self service” sotto gli occhi increduli dei passanti.

L’arrestato è in attesa di giudizio.