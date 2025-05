Ottaviano – Sparano con pistola a piombini: denunciati due 18enni

Nella giornata di domenica, la Polizia di Stato ha denunciato due 18enni, rispettivamente di Poggiomarino e Terzigno, per lesioni personali aggravate.

In particolare, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano sono intervenuti in via Di Prisco ad Ottaviano per la segnalazione di alcuni soggetti feriti.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati dal titolare di un esercizio commerciale che, identificato per un 46enne originario del Bangladesh, ha raccontato che, poco prima, da un’auto con a bordo tre soggetti erano stati esplosi, con una pistola a piombini, dei colpi all’indirizzo di un altro connazionale nei pressi della sua attività commerciale. In quei frangenti, i poliziotti sono stati avvicinati da altre 3 persone, tutte originarie del Bangladesh, le quali hanno riferito di essere state anch’esse vittime della medesima condotta criminosa.

Le prime attività investigative esperite dagli operatori hanno permesso di individuare due dei tre soggetti ritenuti responsabili dell’episodio delittuoso.

Ancora, gli agenti, nell’abitazione di uno dei due prevenuti, hanno rinvenuto e sequestrato la pistola a piombini utilizzata per l’aggressione; il terzo soggetto, invece, è in fase di identificazione.

Allo stato non sono emersi elementi di connessione con fenomeni di radicalismo politico.