Ottaviano – Sigilli ad un deposito abusivo, maxi sequestro di pellet

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di due distinte operazioni, ha sottoposto a sequestro, tra Ottaviano e Terzigno, oltre 220 tonnellate di pellet e un autolavaggio abusivo.

In particolare, la Compagnia di Ottaviano, nel corso di un primo intervento, ha individuato in pieno centro un immobile di 600 m2 sequestrando oltre 13.000 sacchi di pellet pronti per essere messi in commercio.

Denunciato il titolare dell’attività commerciale, risultato sprovvisto di autorizzazioni di conformità edilizia e urbanistica, oltre che di certificazioni antincendio, tenuto conto che il centro logistico era destinato allo stoccaggio di materiale infiammabile.

È stata riscontrata l’inidoneità dei locali a conservare un simile quantitativo di pellet, con conseguente situazione di potenziale pericolo per l’intero circondario: il deposito “abusivo” si trova infatti in una zona densamente popolata, a ridosso di un’arteria principale della cittadina vesuviana, con evidenti pericoli per l’incolumità degli abitanti e dei passanti.