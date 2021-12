Ottaviano – Scoperta centrale di ricettazione auto, denunciati 3 fratelli

A Ottaviano le voci erano sempre più insistenti ed i Carabinieri hanno deciso di approfondire la vicenda. I militari della locale stazione insieme a quelli della stazione parco di ottaviano hanno controllato un’impresa di rivendita e riparazione auto gestita da due uomini e una donna a via san domenico.

Durante le verifiche i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 4 auto che sono risultate rubate e 5 targhe associate ad altrettanti veicoli oggetto di furto. Sequestrato anche 1 forno per la verniciatura che era sprovvisto di sistema di aspirazione immettendo così i fumi nell’atmosfera senza alcun filtro. Trovati anche diversi cumuli di rifiuti speciali e svariati parti di auto e ricambi di dubbia provenienza.

L’area – di circa mille metri quadrati – è stata sequestrata. Sono in corso accertamenti sulle altre 22 auto presenti. I 3 fratelli dovranno rispondere di ricettazione di auto e gestione illecita di rifiuti.