Ottaviano – Mancanze d’acqua per guasto improvviso, ecco le zone interessate

GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di OTTAVIANO:

LARGO MACEDONIO MELLONI

TRATTO I DI VIA LAVINAIO

VIA DELLA LANA

VIA FONTANA

VIA LUIGI PALMIERI

VIA SAN LEONARDO

VIA VECCHIA PALMA

VIA VECCHIA SARNO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 14:30 di sabato 14 giugno 2025.