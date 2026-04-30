GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 14:00 alle 23:00 di mercoledì 6 maggio 2026, nelle seguenti zone di OTTAVIANO:
TRATTO I DI VIA LAVINAIO
VIA CAZZULLI
VIA COSTANTINI
VIA CUTOLI
VIA DELLA SETA
VIA FUNARI
VIA SAN LEONARDO
VIA ZABATTA
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
YouTube
RSS