Ottaviano – Lavori programmati, lunedì mancanze d’acqua. Ecco le zone interessate

GORI comunica che per il fermo degli impianti dovuto a lavori da parte di ENEL, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 08:30 alle 14:30 di lunedì 28 luglio 2025, nelle seguenti zone di OTTAVIANO:

PIAZZA SAN MICHELE

VIA ADOLFO RANIERI

VIA ANGELO ANNUNZIATA

VIA CAMILLO PEANO

VIA CARMINE

VIA CAVOUR

VIA CESARE OTTAVIANO AUGUSTO

VIA CUPA PIEDITERRA

VIA DELLE ROSE

VIA ENRICO COLA

VIA FERROVIA DELLO STATO

VIA FONTANA

VIA LUIGI PALMIERI

VIA OLIVETO

VIA PALAZZO DEL PRINCIPE

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

VIA PARADISO

VIA PASQUALE CAPPUCCIO

VIA PENTELETE

VIA PIEDITERRA

VIA RIELLA

VIA ROMA

VIA ROSARIO A SAN GIOVANNI

VIA SALITA SAN MICHELE

VIA SAN GIOVANNI

VIA SAN GIOVANNI BOSCO

VIA SAN LEONARDO

VIA SAN SEVERINO

VIA SEPE LIGUORI

VIA SILENZIO

VIA TRAPPITELLA

VIA TRIBUTA

VIA TROFA

VIA VALLE DELLA DELIZIA

VIA VECCHIA PALMA

VIA VECCHIA SARNO

VIA VICINALE TRECASE

VIALE CIMITERO

VIALE ELENA

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.