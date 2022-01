Ottaviano – 6 grammi di hashish, denunciato 57enne

Sabato sera ad alto impatto per i Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata che insieme ai militari del Nas e a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli hanno setacciato con i carabinieri cinofili le strade di Torre Annunziata, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno e Ottaviano.

Le operazioni sono state monitorate dall’elicottero del Nucleo Carabinieri di Pontecagnano. Diverse persone denunciate a piede libero, identificate 72 persone (di questi 37 sono pregiudicati) e controllati 55 veicoli. Sono 29 le sanzioni al codice della strada e 3 i mezzi che sono stati sequestrati.

Denunciata a piede libero per detenzione di droga una 57enne di Ottaviano. Nella sua abitazione i carabinieri hanno rivenuto e sequestrato 6 grammi di hashish e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. Denunciati a piede libero 2 autisti. Il primo, un 44enne di Ottaviano già noto alle forze dell’ordine, non solo si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test ma era anche alla guida di un’auto la cui indebita appropriazione era stata denunciata da una ditta di autonoleggi. Simile la vicenda del secondo guidatore – un 33enne già noto alle forze dell’ordine – visto che anche lui si era indebitamente appropriato di un’auto a noleggio.