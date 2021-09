Obbligo vaccinale l’ASL Napoli 1 Centro adotta il provvedimento di sospensione temporanea e allontanamento dal servizio per 59 sanitari

Questo pomeriggio l’ASL Napoli 1 Centro ha adottato l’atto di accertamento di cui all’art. 4 e 4-bis

del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021, che determina la

sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o

comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, per 59

dipendenti, ovvero di soggetti che ad altro titolo hanno rapporto di lavoro con la stessa ASL Napoli 1 Centro.

E’ un primo elenco che, a valle dell’istruttoria dell’Unità Operativa di Epidemiologia, ha determinato

il provvedimento di sospensione temporanea e l’allontanamento dal servizio. In particolare i soggetti in questione sono 7 medici, 3 psicologi, 2 biologi, 2 veterinari, 6 medici di medicina generale, 22 infermieri, 2 appartenenti al servizio 118, 1 operatore tecnico, 3 operatori socio sanitari, 1

puericultrice, 10 specialisti ambulatoriali.