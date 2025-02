Nolano – Droga a domicilio, 10 arresti

Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che i Carabinieri della Compagnia di Nola hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di dieci persone (delle quali 6 sottoposte alla misura della custodia in carcere, 4 a quella degli arresti domiciliari) gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione a fine di spaccio di droga, detenzione e porto di arma clandestina e ricettazione.

In particolare, l’associazione avrebbe operato sui territori di San Gennaro Vesuviano, Ottaviano, Nola e comuni limitrofi e sarebbero stati individuati plurimi episodi di vendita di droga di vario tipo, tra cui crack, cocaina e hashish, con varie consegne che sarebbero avvenute in punti prestabiliti o presso le abitazioni degli acquirenti.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva