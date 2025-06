Nola – Tenta di opporsi alle operazioni di demolizione di uno stabile abusivo, arrestato 53enne

Nola: tenta di opporsi alle operazioni di demolizione di uno stabile abusivo e aggredisce un poliziotto. La Polizia di Stato arresta un 53enne.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 53enne napoletano per lesioni personali, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Nola, impegnati nelle operazioni di sgombero e successiva demolizione di un immobile libero e in stato di abbandono, unitamente a personale della Polizia Municipale e a quello dell’Ufficio Tecnico del Comune di Nola, sono stati avvicinati da un ex occupante abusivo di uno degli appartamenti, identificato per il 53enne; lo stesso, con veementi proteste, ha tentato di ostacolare le operazioni in corso.

Nonostante i tentativi degli agenti di riportare la situazione alla calma, l’uomo è riuscito ad entrare nello stabile e, una volta all’interno, ha preso una tanica di benzina e l’ha lanciata addosso ad uno degli agenti intervenuti, minacciandolo con un accendino.

Poco dopo, il 53enne ha tentato la fuga scappando da una finestra, ma è stato prontamente bloccato; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.