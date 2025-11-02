Nola – Tenta cavallo di ritorno, fermato 50enne

Nella giornata di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 50enne napoletano, con precedenti di polizia, per estorsione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, una persona si è recata presso gli uffici della Squadra Mobile per denunciare il furto della sua auto avvenuto in mattinata a Nola e, al contempo, per denunciare di aver ricevuto una richiesta di 3.000 euro per la restituzione.

Gli agenti della Squadra Mobile e dei Commissariati di Acerra e Nola hanno accertato che il proprietario del veicolo era stato contattato dal 50enne che l’aveva invitato a raggiungerlo nella sua attività commerciale per la consegna del veicolo in cambio del denaro.

Pertanto, gli operatori hanno seguito la vittima fino al luogo dell’incontro, dove ha consegnato la somma pattuita all’indagato; quest’ultimo, dopo aver contattato il suo complice ed essersi fatto indicare la posizione del veicolo, ha raggiunto insieme al malcapitato il luogo in cui era parcheggiata l’auto; in quei frangenti, il prevenuto, accortosi della presenza degli operatori, ha tentato di darsi alla fuga finché non è stato bloccato non senza difficoltà.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Napoli, 2 novembre 2025