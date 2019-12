Nola- Strada allagata, salvate 5 persone bloccate in auto

Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia Stradale del Distaccamento di Nola, transitando in via Mario De Sena hanno notato che lungo la strada, completamente allagata per un nubifragio che ha colpito la città, alcune persone erano bloccate all’interno di due autovetture ed un autocarro, circondati dall’acqua alta. I poliziotti sono riusciti a raggiungere i veicoli ed hanno tratto in salvo una coppia di anziani, una donna con un bambino ed il conducente dell’autocarro.