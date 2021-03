Nola – Sorvegliato speciale sorpreso fuori casa, arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Nola hanno controllato in via SS/7bis un’auto con tre persone a bordo in cui hanno sorpreso A. D. N., 32enne salernitano sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Nocera Inferiore, e lo hanno arrestato poiché si era allontanato dalla propria residenza violando le prescrizioni della misura cui è sottoposto.