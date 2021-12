Nola – Sorpreso con la droga in auto, denunciato 29enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, in via Polveriera hanno controllato un uomo a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto, nascosti nel porta oggetti della portiera posteriore, due involucri contenenti 12 grammi circa di hashish.

S.D.E., 29enne di Casamarciano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita.