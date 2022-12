Nola – Sorpreso a rubare in un’auto, arrestato 62enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti nel parcheggio di un centro commerciale per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un addetto alla vigilanza il quale, poco prima, aveva bloccato un uomo dopo averlo sorpreso a forzare la portiera di un’auto in sosta da cui aveva asportato un giubbotto; gli agenti lo hanno controllato trovandolo in possesso del giubbotto appena rubato.

F.C., 62enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato.