Nola – Sequestrate sigarette di contrabbando, denunciata 49enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Nola hanno effettuato un controllo in piazza De Filippo a San Vitaliano presso l’abitazione di una donna dove hanno rinvenuto, nella camera da letto, 149 pacchetti di tabacchi lavorati esteri, mentre nel garage hanno trovato altri 1091 pacchetti, tutti privi del marchio del Monopolio di Stato, per un totale di circa 25 kg.

La donna, una 49enne napoletana, è stata denunciata per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.