Nola – Ruba un’autoradio, denunciato 30enne

Giovedì scorso una persona si è presentata presso il Commissariato di Nola per denunciare il furto dell’autoradio della propria autovettura avvenuto durante la notte in via Circumvallazione a Nola.

I poliziotti, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale, hanno individuato l’autore del furto, M.D.N., 30enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno denunciato per furto aggravato.