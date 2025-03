Nola – Rinvenuti e sequestrati 3 fucili e 3 pistole

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Nola hanno effettuato dei controlli straordinari nei comuni di Palma Campania e San Vitaliano.

In particolare, a San Vitaliano i poliziotti hanno rinvenuto, all’interno di un cesto legato ad un albero, un bustone con all’interno tre fucili da caccia calibro 12 e tre pistole di cui una calibro 38, una calibro 357 e l’altra calibro 22. Tutte e sei le armi con matricola abrasa sono state sequestrate.

Sempre nel corso di tale attività, gli agenti hanno controllato 84 soggetti di cui 10 con precedenti di polizia e 3 esercizi commerciali elevando ad uno dei titolari una sanzione ammininistrativa per violazione in merito al divieto di vendita di bevande alcoliche a minori di anni 18.