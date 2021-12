Nola – Proseguono i lavori di Gori per il potenziamento delle infrastrutture

Buone notizie per i cittadini del Comune di Nola. Nell’ambito di un’articolata azione di potenziamento delle infrastrutture, che sta interessando diverse zone del territorio, sono stati avviati gli interventi di Gori per la realizzazione del tratto di collegamento al collettore e la conseguente attivazione della rete fognaria in via Nazionale delle Puglie– Località Pizzone-Bracciolla: un intervento strategico, che consentirà di portare a depurazione i reflui di circa 400 abitanti, risolvendo in tal modo alcune problematiche igienico-sanitarie e alleviando il disagio legato agli allagamenti. Un’opera per la quale Gori si sta avvalendo di una tecnologia innovativa, che permette di posare la nuova condotta in piena sicurezza, nel rispetto delle esigenze del territorio e dell’ambiente. Sono stati ultimati, inoltre, gli interventi di estensione della rete fognaria in via Potenga, con la posa di circa 180 metri di nuova condotta.

“La sinergia tra il Comune di Nola e Gori continua a dare i suoi frutti –dichiara il Sindaco, Gaetano Minieri – L’intervento di risoluzione delle criticità igienico-sanitarie di via Nazionale delle Puglie è il frutto di una collaborazione istituzionale iniziata fin dal nostro insediamento, ben due anni e mezzo fa, che ha visto impegnato in prima persona l’Assessore all’Ambiente, Pizzella Francesco, nei rapporti istituzionali tra il Comune, la Regione Campania, Gori e la Rete Ferroviaria Italiana”.

“Questa infrastruttura – sottolinea l’Onorevole Massimiliano Manfredi– riveste un’importanza ambientale di primo livello, atteso che al suo completamento potranno essere allacciate tutte le utenze che attualmente non hanno uno scarico diretto in fogna. Sono questi gli obiettivi che una buona Amministrazione deve raggiungere per il benessere della collettività”.

“Nola rappresenta uno dei numerosi Comuni su cui siamo al lavoro per il potenziamento delle reti idriche e fognarie, grazie anche ad una proficua sinergia con tutti gli enti coinvolti e ad un costante dialogo con l’Amministrazione Comunale, che ci ha consentito di intercettare le esigenze della comunità – conclude l’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello.