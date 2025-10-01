Nola – Nasconde droga in casa, fermato 40enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne nolano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Nola, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione in uso ad un uomo, dove hanno rinvenuto, ben occultati, 2 involucri di cocaina ed uno di marijuana.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso un deposito di proprietà dell’indagato, nel comune di Saviano, dove hanno rinvenuto un involucro di marijuana del peso di 97 grammi circa, un panetto di hashish del peso di 93 grammi circa e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.