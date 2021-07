Nola- Muore all’ospedale di Nola dopo il parto

Muore all’ospedale di Nola dopo il parto. Borrelli: “Chiesto all’Asl Napoli 3 Sud di avviare indagine interna. Bisogna scoprire la verità e non lasciare zone d’ombra.”

Sabato 3 luglio, presso l’ospedale di Nola una donna di 35 anni, Clara Pinto, è deceduta alcune ore dopo aver dato alla luce il suo primo figlio attraverso il parto cesareo. I carabinieri hanno sequestrato la cartella clinica della donna e la salma è stata trasferita nel Policlinico di Napoli dove sarà eseguito l’esame autoptico.

“Abbiamo inviato alla direzione dell’ASL Napoli 3 Sud una richiesta per far avviare un’indagine interna per verificare ed individuare eventuali responsabilità per questa tragica morte. A quanto dicono i familiari la donna godeva di ottima salute, occorre arrivare alla verità e che siano accertate le eventuali responsabilità. Attendiamo un riscontro da parte dell’Asl.”- ha dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.