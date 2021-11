Nola – Minaccia un controllore della circumvesuviana, denunciato 30enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso la stazione Circumvesuviana di Nola per la segnalazione di un’aggressione.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno identificato un’addetta alla verifica dei biglietti la quale ha raccontato di aver fermato un uomo privo del titolo di viaggio che, al momento del controllo, l’aveva aggredita verbalmente puntandole contro una cesoia.

L’uomo, un 30enne romeno, è stato denunciato per violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle funzioni e per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.