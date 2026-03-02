Nola – Ferisce il genero con un paio di forbici: fermato 58enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 58enne nolano, con precedenti di polizia, per tentato omicidio.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso l’Ospedale di Nola per la segnalazione di una persona giunta con ferite d’arma da taglio.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno accertato che l’uomo, poco prima, era stato aggredito da suo suocero che, a seguito di una lite scaturita da futili motivi avvenuta all’interno della propria abitazione in via Circumvallazione a Nola, lo aveva ferito con un paio di forbici.

I poliziotti, a seguito di un’attività di indagine lampo, hanno rintracciato il 58enne in piazza Settembrini a Nola e lo hanno tratto in arresto.

Infine, gli operatori, nell’abitazione della vittima hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro, le forbici usate dall’indagato.