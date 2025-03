Nola – Due arresti per droga

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne nolano ed un 57enne di Liveri, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Nola, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazza Sant’Antonio Abate a Nola, hanno notato due soggetti confabulare, con fare guardingo, nei pressi dell’atrio di uno stabile; uno di questi, identificato poi per il 34enne, accortosi della presenza degli operatori ha consegnato all’altro soggetto, identificato poi per il 57enne, un bilancino di precisione, un involucro ed un telefono cellulare per poi rifugiarsi, entrambi e in luoghi differenti, all’interno del palazzo.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno raggiunto il 34enne trovandolo in possesso di 1.290 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio mentre, ben occultati nel retro di un congelatore posto nell’atrio, gli operatori hanno rinvenuto uno zaino in cui vi erano 2 contenitori in metallo contenenti cocaina, 14 involucri già confezionati della stessa sostanza, 6 telefoni cellulari, un coltello con lama di 20 centimetri, un taglierino con lama intrisa di sostanza stupefacente, 3 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Il 57enne, che nel frattempo aveva tentato invano di rifugiarsi all’interno di una piccionaia in stato di abbandono all’interno dello stabile, è stato anch’egli raggiunto e bloccato dagli operatori mentre era intento ad occultare, dietro una trave, un contenitore in metallo contenente 8 involucri di cocaina, una stecca di hashish ed un telefono cellulare.

La sostanza stupefacente rinvenuta è risultata essere hashish per un peso complessivo di 18 grammi e cocaina di 74 grammi.

Per tali motivi, i prevenuti sono stati tratti in arresto dal personale operante.