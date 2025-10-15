Nola – Dovrà scontare oltre 7 anni di reclusione, arrestato 47enne

Nella giornata di lunedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne nolano per reati contro il patrimonio.

Nello specifico, personale della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Nola, ha eseguito nei confronti del 47enne, un provvedimento di determinazione di pene concorrenti, emesso il 20 settembre 2025 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli- Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il predetto dovrà espiare la pena di 7 anni e 2 mesi di reclusione per i reati sopra indicati commessi a Napoli.