Nola – Controlli della polizia, ecco il bilancio

Ieri gli agenti del Commissariato di Nola e personale della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone della “movida” del Comune di Nola e in particolare in piazza Duomo e in corso Vitale.

Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 161 persone, di cui 37 con precedenti di polizia, controllato 6 esercizi commerciali e contestato 8 violazioni del Codice della Strada per divieto di transito in zona a traffico limitato.