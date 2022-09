Nola – Controlli amministrativi a rivenditore auto: scoperte auto contraffate e con chilometri scalati. Una persona denunciata

Nella mattinata di ieri, agenti della Polizia di Stato, durante i controlli alle attività di rivendita auto nel Comune di Ottaviano, hanno sequestrato, presso una concessionaria che si occupa di compravendita veicoli nuovi e usati, una Fiat 500 contraffatta, denunciata quale provento di furto nel 2021 e di una Fiat Multipla con chilometri scalati. Inoltre l’area utilizzata per l’attività è stata posta sotto sequestro preventivo per reati ambientali. Il titolare della concessionaria è stato denunciato per ricettazione, per frode in commercio e per reati ambientali nonché per gli omessi obblighi di custodia e conservazione di cose sottoposte a sequestro per i divieti imposti da un precedente sequestro preventivo di una parte dell’area eseguito dai Carabinieri di Ottaviano.