Nola – Colpisce la moglie con un bastone, in manette 46enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza d’Armi a Nola per una segnalazione di lite familiare.

I poliziotti, una volta giunti sul posto, hanno notato una donna che tentava di proteggersi da un uomo che le stava sferrando dei colpi con un bastone.

Gli operatori, con non poche difficoltà, lo hanno bloccato ed hanno appreso dalla vittima che l’aggressore era il marito che, come già avvenuto in precedenti occasioni, l’aveva minacciata ed aggredita per futili motivi.

M.D.S., 46enne di Casamarciano con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni.