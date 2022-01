Nola – Cocaina e hashish, arrestato 52enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Nola, con il supporto dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno effettuato un controllo in un esercizio commerciale di via Anfiteatro Laterizio.

I poliziotti, grazie al fiuto del cane Agrid, hanno rinvenuto, occultati in uno scatolone, 7 involucri contenenti circa 6 grammi di cocaina e 2 stecche di hashish di cica 21 grammi mentre, all’interno di una borsa, 2430 euro.

Il titolare dell’attività, un 52enne nolano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.