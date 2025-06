Nola – Auto rubata, in manette 43enne

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne di Castello di Cisterna con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato un uomo a bordo di un’auto che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via San Paolo Belsito, è stato raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato; inoltre, i poliziotti hanno accertato che l’auto su cui viaggiava il prevenuto, presentava diversi segni di effrazione e che, la stessa, era stata asportata poco prima dall’indagato in via Foro Boario.

Per tal motivo, il prevenuto è stato tratto in arresto dal personale operante e l’autovettura restituita alla legittima proprietaria.