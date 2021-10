Nola – Alla guida con patente revocata, denunciato 42enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Nola, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Palma Campania e in particolare in via Canalone, via Circumvallazione, via Sediari, via Torre, via Tirone e via Trieste.

Nel corso dell’attività sono state identificate 49 persone, di cui 22 con precedenti di polizia, e controllati 25 veicoli.

Inoltre, venerdì sera i poliziotti hanno controllato in via Mario De Sena a Nola un uomo che, dopo essersi recato ad apporre la firma presso il Commissariato poiché sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G., si stava allontanando a bordo di un’auto ed hanno accertato che era privo della patente di guida poiché revocata.

L. T., 42enne di San Giuseppe Vesuviano, è stato denunciato per guida senza patente nonchè sanzionato per mancata copertura assicurativa mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.