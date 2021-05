Nigeria – Barca fluviale con 160 persone a bordo affondata nel fiume Niger: 140 morti

L’imbarcazione si è capovolta nel fiume mentre attraversava lo stato di Kebbi, nel nord-ovest del Paese. Nell’incidente, 140 persone sono morte. Si stima che il sovraccarico è la causa del naufragio poiché la nave era stata progettata solo per un massimo di 80 persone, mentre erano presenti più del doppio. Continua la ricerca per i passeggeri dispersi. Nello specifico la nave fluviale trasportava oltre 160 persone e molti sacchi di sabbia destinati a una miniera d’oro e si è capovolta nel fiume. Stava viaggiando da Lokon Minna a Wara nel Kebbi. I soccorritori sono riusciti a salvare 22 persone, trasportate all’ospedale. Gli incidenti in barca, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti“, sono comuni sulle vie navigabili della Nigeria poiché le navi sono spesso sovraccariche e mal tenute, come avvenne il 12 marzo 2014.