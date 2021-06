foto di repertorio

Niger – Fornitura di farmaci e kit sanitari della Cooperazione italiana

In risposta alla perdurante crisi sanitaria in Niger, la Farnesina, su impulso della Vice Ministra agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale On. Marina Sereni, ha disposto l’invio di circa 6 tonnellate di farmaci e materiale medico sanitario della Cooperazione Italiana in deposito presso la base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (UNHRD) di Brindisi. Il trasporto aereo del materiale è realizzato, grazie alla collaborazione del Comando Operativo di vertice Interforze del Ministero della Difesa, mediante un volo C-130 dell’Aeronautica militare, decollato questo pomeriggio dalla base militare di Brindisi, con direzione Niamey. A destinazione, il carico sarà preso in consegna dal Ministero della Salute nigerino.