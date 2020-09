Nations League – Dopo 11 vittorie di fila frena l’Italia, solo 1-1 con la Bosnia

Si interrompe dopo 11 vittorie consecutive la marcia della Nazionale di Roberto Mancini, fermata dalla Bosnia Erzegovina sull’1-1 nella prima gara della UEFA Nations League. A Firenze gli Azzurri controllano la partita in un primo tempo povero di emozioni, vanno sotto a inizio ripresa per il gol di Dzeko, pareggiano con Sensi, ma non riescono a completare la rimonta, rischiando anche di subire in un paio di occasioni la rete del 2-1. Dieci mesi dopo l’ultima gara disputata con l’Armenia agli Azzurri è mancata un po’ di brillantezza, complice una condizione fisica che non può essere ottimale e un’avversaria coriacea, chiusa in difesa e pronta a ripartire sfruttando la fisicità e il talento di Edin Dzeko. Lunedì la Nazionale sarà di scena ad Amsterdam contro i Paesi Bassi, vittoriosi per 1-0 con la Polonia nell’altra sfida del girone.

LA PARTITA. Davanti a Donnarumma la coppia di centrali è composta da Francesco Acerbi e Leonardo Bonucci, in una difesa che vede Florenzi a destra e Biraghi a sinistra chiamato come di consueto ad alzarsi in fase di possesso. Mancini conferma il 4-3-3, ma stavolta senza ‘doppio play’: privo di Verratti, il Ct rinuncia anche a Jorginho, non al meglio della condizione, e affida la regia a Sensi, affiancato da Barella e Pellegrini, mentre Belotti è al centro del tridente con Chiesa e Insigne sugli esterni.

Possesso palla e pressing alto restano due prerogative di un’Italia che vuole comandare il gioco, manovrando dal basso e sfruttando anche le ‘imbucate’ di Bonucci. Dopo una conclusione alta di Insigne, servito da Pellegrini, l’attaccante del Napoli veste i panni dell’assistman per mandare in porta Chiesa, che calcia trovando solo l’esterno della rete. Al 18’ è sempre Insigne a sfiorare l’incrocio dei pali su punizione. La Bosnia si chiude lanciando lungo su Dzeko per risalire il campo, ma l’attaccante della Roma è ben controllato da Acerbi in un duello dal sapore di derby. Mancini dalla panchina chiede di velocizzare il gioco, non è facile però trovare spazi perché la squadra di Bajevic si difende con dieci uomini nella propria metà campo. E così il primo tempo scivola via senza sussulti, con una conclusione debole di Belotti bloccata a terra da Sehic e un tiro di Barella che termina alto sopra la traversa.

La ripresa si apre con un legno per parte: Hodzic ruba il tempo a Florenzi e da posizione defilata colpisce la base del palo, poi è Insigne di testa su pennellata di Chiesa a centrare il palo. Al 57’ la Bosnia passa in vantaggio con il suo giocatore più rappresentativo, Edin Dzeko, che su azione d’angolo sfrutta la torre aerea di Sunjic e batte Donnarumma con un mancino violento. L’Italia si getta in avanti alla ricerca del pari e lo trova dieci minuti più tardi con Sensi, al suo secondo centro in Nazionale: il centrocampista dell’Inter raccoglie l’invito di Insigne e calcia trovando la deviazione di Sunjic che spiazza Sehic. Mancini manda in campo Zaniolo per Chiesa e la ‘Scarpa d’oro’ Immobile per Belotti e gli Azzurri sfiorano per due volte il gol prima con Florenzi, fermato da Sehic e poi con Zaniolo, che manda fuori di testa da pochi passi. Anche la Bosnia si rende pericolosa in contropiede e Donnarumma è bravo ad opporsi alla conclusione di Visca. Kean subentra a Pellegrini per il forcing finale, ma è ancora la Bosnia a sfiorare il 2-1 con Besic. Finisce 1-1, con l’Italia che lunedì con i Paesi Bassi cercherà di tornare subito alla vittoria.

Il programma

Sabato 5 settembre

Ore 10 – allenamento (chiuso)

Ore 17.30 – trasferimento Firenze-Venezia

Domenica 6 settembre

Ore 10.45 – trasferimento Venezia-Amsterdam

Ore 11 – allenamento dei Paesi Bassi presso il KNVB Campus (aperto alla stampa i primi 15’)

Ore 13.15 – conferenza stampa dei Paesi Bassi (Ct e un calciatore) presso il KNVB Campus

Ore 17.30 – conferenza stampa dell’Italia (Ct e un calciatore) presso la ‘Johan Cruijff ArenA’

Ore 18 – allenamento dell’Italia presso la ‘Johan Cruijff ArenA’ (aperto alla stampa i primi 15’)

Lunedì 7 settembre

Ore 20.45 – Paesi Bassi-Italia (‘Johan Cruijff ArenA’)

A seguire conferenza stampa del Ct e rientro in Itali