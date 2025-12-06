Natale di Corallo: al Circolo Nautico di Torre del Greco mostra realizzata da ragazzi autistici

con le opere venute fuori dal progetto “Sulle ali dell’Airone” giovedì 11 dicembre alle ore 10

Si chiama “Natale di Corallo” ed è una mostra che vedrà in esposizione le opere realizzate direttamente dai ragazzi partecipanti a “Sulle ali dell’Airone”, il progetto finanziato dalla Regione Campania attraverso i fondi del Ministero per le disabilità, portato avanti dalla cooperativa sociale Leonardo, che ha visto impegnati una ventina di ragazzi in condizioni di autismo che negli ultimi mesi hanno potuto partecipare ad una serie di attività laboratoriali.

Dopo la visita del governatore Vincenzo De Luca presso la sede dell’azienda Enzo Liverino 1894, dove sono state mostrate tra l’altro le attività condotte dai partecipanti nel laboratorio dedicato alla lavorazione del corallo, giovedì 11 dicembre, alle ore 10, nei saloni del Circolo Nautico di Torre del Greco (via Spiaggia del Fronte, 40) si aprirà ufficialmente la mostra delle opere interamente realizzate dai partecipanti.

A darne l’annuncio sono il presidente del circolo, Gianluigi Ascione, e la presidente della cooperativa sociale Leonardo, Annalisa Petrone. Nel corso dell’iniziativa, oltre all’esposizione delle opere (la mostra resterà aperta fino a domenica 14 dicembre), gli stessi lavori saranno anche a disposizione dei potenziali acquirenti. L’intero ricavato sarà destinato ai ragazzi partecipanti al progetto.